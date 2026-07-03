Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.07.2026 10:51:00
iOS 27: Apple erleichtert Kopieren und Einfügen
Zu den kleinen, aber feinen Neuerungen im nächsten iPhone-Betriebssystem zählt, wie Apple das Einfügen verbessert. Es gibt eine neue Vorschau und mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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