KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.06.2026 22:25:00
iOS 27: Apple lässt Siri AI nicht in die EU
Wenn iOS 27 im Herbst erscheint, werden in Deutschland viele Funktionen fehlen. Apple zeigt mit dem Finger auf die EU-Kommission.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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