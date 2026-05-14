Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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14.05.2026 11:51:00
iOS 27: Apple öffnet die Kamera-App für Profi-Fotografen
Frei konfigurierbare Widgets, neue Profi-Regler und ein Siri-Modus für Visual Intelligence: Apples Kamera-App steht offenbar vor einem größeren Umbau.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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