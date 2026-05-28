Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.05.2026 18:06:00
iOS 27 Leaks und Renderings: Apple kreuzt Siri mit der iPhone-Suche
Einen frischen Anstrich hat Siri mit Apple Intelligence schon erhalten, konnte die versprochenen KI-Neuerungen aber nicht liefern. iOS 27 soll es bald richten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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