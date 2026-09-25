Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
25.09.2026 20:59:41
iOS 27 Lets You Do Check Splitting and Custom Cards in Apple Wallet
New features include creating a Wallet card from a physical business card or scanning a receipt to split the bill.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
25.09.26
|dailyAktien: Apple – Luft nach oben (NewsTool)
|
25.09.26
|dailyAktien: Apple – Luft nach oben (NewsTool)
|
23.09.26
|5-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite: Was Analysten der Apple-Aktie jetzt noch zutrauen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 160,00
|0,59%
|Apple Inc.
|299,10
|1,27%
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