Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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24.06.2026 17:24:00
iOS-App-Entwickler in China reichen Beschwerde gegen Apple ein
48 chinesische Entwickler fordern bei der Marktaufsicht SAMR günstigere Provisionen und eine Angleichung der App-Store-Bedingungen an globale Standards.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19:59
|ROUNDUP: Apple erhöht Preise für iPads und MacBooks (dpa-AFX)
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18:25
|AKTIE IM FOKUS: Apple stark unter Druck - Preiserhöhungen überraschend heftig (dpa-AFX)
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18:02
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
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18:02
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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18:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
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|Apple Inc.
|242,25
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.