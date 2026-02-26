Iovance Biotherapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iovance Biotherapeutics hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent auf 86,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,090 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iovance Biotherapeutics -1,280 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Iovance Biotherapeutics im vergangenen Geschäftsjahr 263,50 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Iovance Biotherapeutics 164,07 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at