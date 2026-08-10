Iovance Biotherapeutics Aktie
WKN DE: A2DT49 / ISIN: US4622601007
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10.08.2026 21:29:09
Iovance Biotherapeutics Stock Soars After the Company Posts Strong Q2 Earnings. Is It Heading Even Higher?
Shares of biopharmaceutical company Iovance Biotherapeutics (NASDAQ: IOVA) have been skyrocketing lately. The California-based business reported earnings recently, which pleased investors, and that's putting it lightly, as the stock also hit a new 52-week high. What's gotten investors so bullish on the healthcare stock, and is now a good time to buy it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Iovance Biotherapeutics
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05.08.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.02.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Iovance Biotherapeutics
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