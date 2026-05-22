IP Strategy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IP Strategy hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 134,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -136,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

IP Strategy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at