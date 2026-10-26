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26.10.2026 06:31:29
IP Strategy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IP Strategy veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
IP Strategy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -308,000 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,94 Prozent auf 0,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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