Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.05.2026 12:05:00
iPadOS 26.5: Apple verbessert Anbindung für eigene Tastaturen
Wer seine Mac-Tastatur auch am iPad verwenden möchte, kann künftig schneller zwischen drahtgebunden und drahtlos wechseln. Apple übernimmt ein macOS-Feature.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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