Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.06.2026 13:40:00
iPadOS 27: Apple öffnet Handschrifterkennung für Dritt-Apps
Mit iPadOS 27 öffnet Apple seine Handschrifterkennung für Drittanbieter. Die neue API ermöglicht es, Notizen lokal zu durchsuchen und in Text umzuwandeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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