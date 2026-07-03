Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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03.07.2026 09:41:00
iPads für Schulen: Samsung zieht gegen Stadt Datteln vor Gericht
Samsung hält die iPad-Nachbeschaffung für Dattelner Schulen für vergaberechtswidrig. Der Fall könnte vor dem EuGH landen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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