Ipco International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ipco International ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ipco International die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ipco International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,4 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel waren 15,9 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at