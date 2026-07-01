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01.07.2026 06:31:29
Ipco International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ipco International stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Ipco International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,1 Millionen SGD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,6 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 83,16 Millionen SGD – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ipco International 77,48 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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