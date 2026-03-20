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20.03.2026 06:31:28
Ipco International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ipco International hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,41 Prozent auf 27,0 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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