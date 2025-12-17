Ipco International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ipco International hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,3 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,6 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at