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12.11.2026 06:31:28
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 3,29 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim 3,02 TRY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 8,72 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,66 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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