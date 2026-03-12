|
12.03.2026 06:31:29
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,28 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -2,260 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 177,74 Prozent auf 3,70 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,72 TRY gegenüber -3,840 TRY im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,73 Milliarden TRY, während im Vorjahr 9,25 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.