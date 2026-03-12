Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,28 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -2,260 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 177,74 Prozent auf 3,70 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,72 TRY gegenüber -3,840 TRY im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,73 Milliarden TRY, während im Vorjahr 9,25 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

