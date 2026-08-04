IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
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04.08.2026 14:13:10
IPG Photonics Corporation Q2 Income Retreats
(RTTNews) - IPG Photonics Corporation (IPGP) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $5.24 million, or $0.12 per share. This compares with $6.61 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, IPG Photonics Corporation reported adjusted earnings of $24.74 million or $0.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $278.58 million from $250.72 million last year.
IPG Photonics Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.24 Mln. vs. $6.61 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.16 last year. -Revenue: $278.58 Mln vs. $250.72 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.30 To $ 0.60 Next quarter revenue guidance: $ 265 M To $ 295 M
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