IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|
03.11.2026 14:41:19
IPG Photonics Corporation Q3 Profit Rises
(RTTNews) - IPG Photonics Corporation (IPGP) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $20.27 million, or $0.47 per share. This compares with $7.46 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, IPG Photonics Corporation reported adjusted earnings of $26.27 million or $0.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.6% to $287.50 million from $250.79 million last year.
IPG Photonics Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.27 Mln. vs. $7.46 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.18 last year. -Revenue: $287.50 Mln vs. $250.79 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: 0.30 To 0.60 Next quarter revenue guidance: $ 265 M To $ 295 M
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs
|
02.11.26
|S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IPG Photonics-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: IPG Photonics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
05.10.26
|S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu IPG Photonics CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|IPG Photonics CorpShs
|65,96
|0,21%