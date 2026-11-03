IPG Photonics Corporation Q3 Profit Rises

(RTTNews) - IPG Photonics Corporation (IPGP) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $20.27 million, or $0.47 per share. This compares with $7.46 million, or $0.18 per share, last year.

Excluding items, IPG Photonics Corporation reported adjusted earnings of $26.27 million or $0.61 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.6% to $287.50 million from $250.79 million last year.

IPG Photonics Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.27 Mln. vs. $7.46 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.18 last year. -Revenue: $287.50 Mln vs. $250.79 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: 0.30 To 0.60 Next quarter revenue guidance: $ 265 M To $ 295 M