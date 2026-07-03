IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
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03.07.2026 13:22:01
IPG Photonics Director Sells 1,511 Shares — Here's the Bigger Signal for Investors
Agnes Tang, Director at IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP), reported the sale of 1,511 shares of common stock in multiple open-market transactions on June 22, 2026, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($117.85); post-transaction value based on June 22, 2026 market close ($118).* 1-year price change calculated using July 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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