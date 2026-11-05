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05.11.2026 06:31:28
IPG Photonics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
IPG Photonics lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte IPG Photonics 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 287,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 250,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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