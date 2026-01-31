Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
31.01.2026 16:39:00
iPhone: Apple-Modem soll genauen Standort vor Mobilfunkern verbergen
Mit iOS 26.3 erhält Apples Mobilfunkchip eine Spezialfunktion – auch in Deutschland: iPhones sollen weniger genaue Standortdaten an Netzbetreiber preisgeben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
