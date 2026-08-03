PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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03.08.2026 19:07:00
iPhone 18 Pro: Analyst prognostiziert Preisschock von bis zu 300 US-Dollar
Das iPhone 18 Pro könnte laut Analyst Jeff Pu bis zu 300 US-Dollar teurer werden. Grund sind steigende Speicherpreise und die Kosten für neue 2-Nanometer-Chips.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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