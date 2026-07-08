PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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08.07.2026 18:40:00
iPhone 18 Pro: Gerüchte über deutlich dickeres Gehäuse wegen neuer Kamera
Weibo-Leaker berichten von einem rund 2 Millimeter dickeren iPhone 18 Pro. Grund sei eine variable Blende und ein größerer Kamerasensor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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