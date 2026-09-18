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18.09.2026 22:38:54

iPhone 18 Pro Launch Could Be the First of Many for New Apple’s New CEO This Year

The iPhone 18 Pro and Pro Max may be the first phones to go on sale under new Apple CEO John Ternus, but today’s launch hinted at even more hardware launches to come.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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