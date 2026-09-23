PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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23.09.2026 14:35:00
iPhone 18 Pro (Max) im Teardown: Neue Blende, neues Face ID, alter USB-C-Nerv
Äußerlich unterscheiden sich Apples Pro-Modelle kaum von den Vorgängern. Doch im Inneren tat sich recht viel, wie die iFixit-Öffnung zeigt.
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