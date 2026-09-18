PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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18.09.2026 13:48:00
iPhone 18 Pro und 18 Pro Max und weitere neue Apple-Produkte: Verkauf beginnt
Nun geht's los: Seit heute sind Apples erste Herbst-iPhones im Handel, plus neue Computeruhren und ein AirPods-5-Modell. Im Oktober folgt dann das iPhone Duo.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.