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22.09.2026 15:46:00

iPhone 18 Pro und neue Apple Watches: Berichte über Abstürze

iPhone 18 Pro

Käufer des iPhone 18 Pro und neuer Apple-Watch-Modelle berichten von Softwarefehlern. Während beim iPhone Face ID Probleme macht, stürzen die Uhren zufällig ab.

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