PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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22.09.2026 15:46:00
iPhone 18 Pro und neue Apple Watches: Berichte über Abstürze
Käufer des iPhone 18 Pro und neuer Apple-Watch-Modelle berichten von Softwarefehlern. Während beim iPhone Face ID Probleme macht, stürzen die Uhren zufällig ab.
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