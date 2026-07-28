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PRO HOLDINGS Aktie

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28.07.2026 13:54:00

iPhone 18 Pro und Pro Max: Produktion bei Foxconn gestartet

Die diesjährige iPhone-Saison startet: Der taiwanische Apple-Fertiger Foxconn hat Hunderttausende Saisonarbeiter angeworben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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