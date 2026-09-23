PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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23.09.2026 23:29:38
iPhone 18 Pro vs. iPhone Duo: Comparing Apple’s New Pro Phone Against Its First Foldable
Apple’s iPhone 18 Pro includes a heck of a camera that sets it apart, but the iPhone Duo’s ability to unfold from small phone to tablet could offer new ways to use an iPhone.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.