Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
18.09.2026 00:15:15
iPhone 18 Pro vs. Pixel 11 Pro: The New Apple and Google Pro Phones Are Quite Different
Both Apple and Google raised the price of their 2026 flagship phones by $100, but which one deserves the higher price tag? I compared the specs of iPhone 18 Pro and Pixel 11 Pro to find out.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Apple Inc.
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 560,00
|0,95%
|Alphabet A (ex Google)
|304,90
|0,78%
|Alphabet C (ex Google)
|301,30
|0,60%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 900,00
|1,36%
|Apple Inc.
|291,80
|-0,73%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%