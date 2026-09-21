iPhone 20 Pro Rumor Hints at Apple’s Wildest All-Glass Redesign

PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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21.09.2026 23:36:26
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.