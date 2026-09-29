Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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29.09.2026 17:20:00
iPhone Duo: Erste App macht aus Apples Foldable einen Sony Walkman
Der Indie-Entwickler Vidit Bhargava hat mit dem „Duo-Man“ einen Sony Walkman für Apples faltbares iPhone Duo nachgebaut – im Netz ein viraler Erfolg.
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|Apple Inc.
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|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
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