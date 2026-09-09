Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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09.09.2026 22:51:29
iPhone Duo Memes: The Duolingo Owl Is Hooting Mad That Apple Stole His Name
The new phone will set you back some $2,000, but enjoying the memes is totally free.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Duolingo Inc
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05.08.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 160,00
|0,08%
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
|Duolingo Inc
|145,16
|4,25%
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