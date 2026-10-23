Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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23.10.2026 12:02:00

iPhone-Duo-Verkaufsstart: Geräte laufen ein - geringe Stückzahlen im Apple Store

Zwei iPhone-Duo-Geräte, eines behüllt

In mindestens zwei Ländern hat es Apple nicht geschafft, das iPhone Duo zum Verkaufsstart in die Läden zu stellen. In Deutschland gibt es wenige Stücke.

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Apple Inc. 310,45 0,08% Apple Inc.

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Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
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