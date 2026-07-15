Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.07.2026 11:45:00
iPhone ohne Preiserhöhung: Apple profitiert beim Marktanteil
Die gesamte Smartphone-Branche ächzt unter der Speicherkrise. Die Ausnahme ist Apple: iPhones sind nicht teurer geworden und die Verkäufe ziehen weiter an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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