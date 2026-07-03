Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.07.2026 13:29:00
iPhone Ultra: Apple erhöht offenbar Foldable-Bestellungen
Im September soll Apples größte Formfaktor-Veränderung beim iPhone überhaupt kommen. Intern hat Apple große Hoffnungen – trotz eines angepeilten Megapreises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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