iPhone-Verbot für Staatsdiener: China setzt Apple-Aktie unter Druck

Peking führt einen offenen Kampf gegen den US-Konzern Apple . Nach einem Nutzungsverbot in einigen Ministerien will die Volksrepublik die Smartphones des Unternehmens nun auch aus dem Staatsdienst verbannen. Die Folgen machen sich bereits an der Börse bemerkbar. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel