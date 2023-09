iPhone: Vorjahresmodelle sind teils deutlich günstigere Alternative

Mit neuen iPhone-Modellen sorgt Apple seit 2007 regelmäßig für Furore - und ruft preissensible Konsumenten auf den Plan: Wer nicht unbedingt zum neuesten Modell greifen will, hofft auf niedrigere Preise beim Vorjahresmodell. Und die Rechnung geht zum Teil auf, wie eine Analyse des Händler-Vergleichsportals Geizhals.at ergibt.

Viele Apple-Kunden warten gespannt auf die für morgen, Dienstag, angekündigte Vorstellung der neuen iPhone-Modelle. Entsprechen die Geräte den Erwartungen der Apple-Fangemeinschaft, so ist diese durchaus bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, geht aus dem Preisvergleich hervor. Gab es bei den bisherigen Produktpräsentationen hingegen keine nennenswerte Vorteile gegenüber Vorjahresmodellen, fielen die Preise in den kommenden Monaten zum Teil signifikant.

So konnten iPhone-Begeisterte in den vergangenen fünf Jahren mit Vorgängermodellen zwischen 5 und 31 Prozent sparen. Nur geringfügige Änderungen bei Ausstattungen oder Design wurden mit entsprechenden Preisabschlägen bestraft.

Lag der Bestpreis für das iPhone 11 bei der Neuvorstellung 2019 bei 779 Euro, so fiel der Preis innerhalb eines Jahres um 15 Prozent. Dafür brachte Apple mit dem iPhone 12 das erste 5 G-Modell des Konzerns auf den Markt. Das Gerät verfügte wie der Vorgänger über 64 GB Speicherkapazität. All das gab es um 888 Euro. Den Kunden reichte offensichtlich das 5G-Netz nicht als Argument: Bereits 12 Monate später war das Gerät um 19 Prozent günstiger zu haben, teilte Geizhals.at in einer Aussendung mit.

Außerdem stellte sich das iPhone 13 als technologischer Fortschritt heraus: Ein Mindestspeicher von 128 GB, bessere Kameratechnologie und eine bessere Akkulaufzeit kamen bei den Apple-Fans gut an. Dafür waren sie durchaus bereit, 899 Euro zu bezahlen. Und dieses Smartphone erwies sich als relativ preisstabil: Innerhalb eines Jahres fiel der Preis nur um 9 Prozent.

Das iPhone 14, das im Vorjahr auf den Markt gebracht wurde, hatte hingegen kaum Neuerungen. Kostete das günstigste Gerät bei der Markteinführung noch 999 Euro, fiel der Preis seither um 19 Prozent auf 807 Euro.

Bei den Pro-Modellen, sozusagen die Luxusklasse unter den iPhones, gab es ebenfalls deutliche Preisnachlässe: Beim iPhone 11 Pro fiel der Preis innerhalb eines Jahres um 19 Prozent, beim Nachfolgemodell um 11 Prozent. Aber auch bei den Pro-Modellen erwies sich die 13-er Reihe als relativ preisstabil: Der Bestpreis von 1.149 Euro bei der Marktführung wurde nach einem Jahr nur um 5 Prozent gesenkt. Dieses Kunststück gelang Apple dann nicht mehr: Denn das jüngste iPhone-Pro-Modell kostete im Vorjahr noch 1.299 Euro - aktuell ist es um rund 18 Prozent günstiger zu haben.

Bei den preisgünstigen SE-Modellen sorgte der Konzern aus Cupertino in größeren Abständen für Nachschub. Das erste Modell aus 2016 büßte innerhalb von zwei Jahren satte 31 Prozent ein. Die zweite Generation des SE aus 2020 gab es nach von zwei Jahren nur um 6 Prozent günstiger. Und beim neuesten SE-Modell aus 2022 ersparen sich Kunden derzeit nur rund 2 Prozent.

fel/tsk

ISIN US0378331005 WEB http://www.apple.com/