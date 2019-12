IPO: Aramco nimmt 25,6 Milliarden US-Dollar in weltgrößtem Börsengang ein

RIAD (dpa-AFX) - Beim größten Börsengang aller Zeiten kommen die Aktien des saudischen Ölriesen Aramco zu je 32 Riyal an die Börse, was aktuell rund 8,50 US-Dollar entspricht. Das teilte Saudi Aramco am Donnerstagabend mit.

Dies würde einer Bewertung des Unternehmens von 1,7 Billionen Dollar entsprechen. Weil Aramco nur 1,5 Prozent seiner Aktien zum Kauf anbietet, dürfte der Staatskonzern bis zu 25,6 Milliarden Dollar einnehmen.

Der Ausgabepreis von 32 Riyal je Aktie liegt am oberen Ende der Preisspanne, die Aramco zwischen 30 und 32 Riyal (rund 8,00 bis 8,50 Dollar) festgelegt hatte.

Der Börsengang war 4,7 mal überzeichnet, teilte Aramco weiter mit. Ab wann die Aktie gehandelt wird, sagte der Konzern zunächst nicht./fba/tih