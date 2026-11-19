(neu: Überschrift, Schlusskurse, Marktkapitalisierung mit Einordnung, Expertenkommentare)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der KI-Konzern Anthropic hat seinen ersten Handelstag an der US-Technologiebörse Nasdaq erfolgreich beendet. Zum Handelsschluss behaupteten sich die Aktien mit 97,17 US-Dollar 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.

Der erste Kurs hatte zwar noch bei 111,50 Dollar gelegen und das frühe Tageshoch bei 115,10 Dollar. Gleichwohl reichte es auf Schlusskursbasis für eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar, womit es das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude auf Anhieb in den exquisiten Billionen-Dollar-Klub schaffte. Angeführt wird dieser vom iPhone-Konzern Apple, der mehr als fünf Billionen Dollar auf die Waagschale bringt. Mit gebührendem Abstand folgt der Softwareriese Microsoft, der es auf 3,8 Milliarden Dollar bringt, dicht gefolgt vom ehemaligen Platzhirsch NVIDIA, der zuletzt mit dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Negativ-Schlagzeilen gemacht hatte.

Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar legte Anthropic einen Rekord-Börsengang hin. Das Unternehmen übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraum- und KI-Konzern SpaceX, das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte.

Für Euphorie im gesamten Tech-Sektor reichte das aber nicht. Die SpaceX-Titel sackten um 3,5 Prozent ab. Bei den ebenfalls als KI-Profiteure geltenden Halbleitertiteln fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) ging es um 7,7 Prozent nach unten. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave. Für die Chiphersteller Intel und QUALCOMM sowie für Western Digital und Seagate (Seagate Technology) ging es hingegen bergauf.

Der Anthropic-Börsengang sei zwar erfolgreich verlaufen, trage aber wenig dazu bei, die größeren Probleme des Marktes anzugehen, kommentierte Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak. Er verwies auf die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Bereich Künstliche Intelligenz, die massiven Investitionen, steigende Zinsen, Spannungen am Kreditmarkt und geopolitische Risiken. Möglicherweise zogen Anleger auch umfangreiche Mittel an den Märkten ab, um bei der sich abzeichnenden Anthropic-Rally dabei zu sein.

Der Anthropic-Erfolg beweise, "dass der KI-Hunger trotz regulatorischer Unsicherheit und wachsender Konkurrenz offensichtlich noch nicht gestillt ist", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst von CapTrader. Das Unternehmen habe "ein erstes starkes Ausrufezeichen in einem anspruchsvollen Marktumfeld gesetzt". Der Rückgang von den anfänglichen Kursständen zeige aber, dass sich die Anleger auf mögliche Gewinnmitnahmen und eine erhöhte Volatilität einstellen sollten./gl/he