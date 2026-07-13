SMAG Mobile Antenna Masts Aktie
WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12
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13.07.2026 18:23:38
IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Smag legt schwachen Börsenstart hin
(neu: Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsenstart von SMAG Mobile Antenna Masts ist am Montag schwach ausgefallen. Die Aktien des Herstellers von Mobilfunkmasten der nächsten Generation wurden auf Xetra mit 35 Euro erstmals gehandelt und bröckelten dann weiter bis auf den Schlussstand von 26,70 Euro ab. Die Aktionäre der ersten Stunde hatten 46 Euro je Papier zahlen müssen. Die Preisspanne hatte sogar bei 46 bis 54 Euro gelegen.
Smag gehört zum Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Die Aktien sind nun im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse gelistet. Es ist der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler ist Smag das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht. Der Panzerbauer KNDS hatte seinen Börsengang hingegen zu Monatsanfang auf Eis gelegt./ag/mis/niw/he
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