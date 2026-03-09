Gabler Aktie
WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9
|
09.03.2026 10:33:39
IPO/AKTIE IM FOKUS: Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Marinetechnikspezialist Gabler ist am Montag im sehr schwachen Börsenumfeld erfolgreich gestartet. Erstmals gehandelt wurden die Papiere der Lübecker zu 47,20 Euro und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro. Dabei kamen ihnen zugute, dass die Rüstungswerte im durch den Iran-Krieg geopolitisch noch brisanteren Umfeld relativ robust bleiben. Rheinmetall, RENK und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) verlieren zwar, markieren anders als DAX und MDAX aber keine neuen Jahrestiefs. HENSOLDT legen sogar zu./ag/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gabler
|
09.03.26
|IPO/ROUNDUP: Marinetechnikspezialist Gabler mit durchwachsenem Börsendebüt (dpa-AFX)
|
09.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte im schwachen Markt robust - Debüt von Gabler (dpa-AFX)
|
09.03.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich von den Tiefs - Gabler mit starkem IPO (Dow Jones)
|
09.03.26
|EQS-News: Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse – Aktie eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu (EQS Group)
|
09.03.26
|IPO/AKTIE IM FOKUS: Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Aktie im Fokus: Gabler legt Angebotspreis für Börsengang fest (dpa-AFX)
Analysen zu Gabler
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gabler
|43,80
|-7,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.