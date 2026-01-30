Siemens Energy Aktie

30.01.2026 11:20:38

IPO/AKTIE IM FOKUS: Kupferspezialist Asta Energy legt starken Börsengang hin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der österreichische Kupferspezialist ASTA Energy Solutions hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt in Frankfurt gefeiert. In der Spitze kletterten die Aktien am Vormittag bis auf 43,50 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 29,50 Euro und damit am oberen Ende der zuvor festgelegten Spanne. Der erste Kurs betrug am Freitag 43,00 Euro, zuletzt notierten die Papiere bei 39,35 Euro. Die Aktien von Ankeraktionär Siemens Energy stiegen derweil um 0,3 Prozent.

Insgesamt seien 6,45 Millionen Aktien platziert worden, teilte Asta Energy bereits am Donnerstag mit. Das Emissionsvolumen belief sich damit auf 190 Millionen Euro, der Börsenwert lag zum Ausgabepreis bei 420 Millionen. Der Streubesitz liegt nach der Zuteilung bei rund 39 Prozent. Mehrheitsaktionär bleibt der österreichische Unternehmer Michael Tojner mit knapp 55 Prozent. Tojner ist in Deutschland auch als Großaktionär des Batterieherstellers Varta bekannt.

Asta Energy hatte sich bereits vor dem Börsengang die Unterstützung prominenter Geldgeber gesichert. Siemens Energy sowie mehrere Fonds hätten sich verpflichtet, Aktien im Wert von insgesamt rund 55 Millionen Euro zu zeichnen. Siemens Energy alleine steuere rund 25 Millionen bei. Die Zuteilung an Privataktionäre betrage rund 1,2 Prozent des gesamten Platzierungsvolumens.

Dem Unternehmen selbst fließen aus einer Kapitalerhöhung 125 Millionen Euro zu. Mit dem Geld will Asta Energy sein Wachstum finanzieren und von der steigenden Nachfrage durch die Energiewende profitieren. So seien etwa der Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten und die Stärkung der Lieferketten geplant. Asta ist der erste Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr.

Mit rund 1.400 Mitarbeitern fertigt der österreichische Konzern an sechs Standorten weltweit Kupferanwendungen, die in Hochspannungstransformatoren, Generatoren und zunehmend auch in Rechenzentren verbaut werden. Weitere Mittel sollen in die Recycling-Sparte in Brasilien und Europa sowie in die Schuldentilgung bei der bisherigen Muttergesellschaft Montana fließen./stf/pat/APA/niw/ajx/jha/

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

29.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 40,00 -6,98% ASTA Energy Solutions
Siemens Energy AG 143,15 -2,05% Siemens Energy AG

