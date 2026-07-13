SMAG Mobile Antenna Masts Aktie
WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12
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13.07.2026 09:50:38
IPO/AKTIE IM FOKUS: SMAG mit schwachem Börsenstart
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Börsenstart von SMAG Mobile Antenna Masts ist am Montag im schwierigen Umfeld schwach ausgefallen. Die Aktien des Herstellers von Mobilfunkmasten der nächsten Generation wurden auf Xetra mit 35 Euro erstmals gehandelt und bröckelten dann weiter ab. Die Aktionäre der ersten Stunde hatten nämlich 46 Euro je Papier zahlen müssen. Die Preisspanne hatte sogar bei 46 bis 54 Euro gelegen.
SMAG gehört zum Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Die Aktien sind nun im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse gelistet./ag/mis
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