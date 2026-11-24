BASF Aktie
WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005
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24.11.2026 09:42:38
IPO: Börsenreife von BASF-Agrarsparte rückt näher
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hält an seinen Börsenplänen für das Agrargeschäft fest. Die Überführung des Geschäfts in eigenständige Gesellschaften sei weitgehend abgeschlossen, hieß es am Dienstag bei einer Investorenveranstaltung in Ludwigshafen. Die Börsenreife soll bis Mitte 2027 erreicht werden. Den Angaben zufolge hat die Sparte in den kommenden 15 Jahren ein Bruttoumsatz-Potenzial von in der Spitze 15 Milliarden Euro./lew/zb
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