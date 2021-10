IPO/Evotec bietet bei US-Börsengang 22 Millionen ADS an

FRANKFURT (Dow Jones)--Das geplante zusätzliche Listing von Evotec in den USA nimmt Formen an. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Biotechnologieunternehmen mitteilte, bietet es im Rahmen des Börsengangs bis zu 22 Millionen US-Hinterlegungsscheine (American Depositary Shares - ADS) an, die 11 Millionen Stammaktien entsprechen. Diese sollen an der Technologiebörse Nasdaq unter dem Symbol "EVO" notiert werden.

Zusätzlich könnte den Zeichnern der Aktien eine Option zum Kauf weiterer ADS in einer Größenordnung von insgesamt 3,3 Millionen Stück eingeräumt werden. Der finale Platzierungspreis werde im Wesentlichen vom Schlusskurs der Evotec-Aktie in Frankfurt am Tag der Preisfestsetzung, der in der kommenden Woche erwartet wird, abhängen. Die Umrechnung erfolge zu dem dann aktuellen Wechselkurs und mit einem ADS-Aktien-Verhältnis von 2:1. Am Dienstag ging die Aktie mit 43,23 Euro aus dem Handel.

Mit dem Geld will Evotec die Produktionskapazitäten in den USA und Frankreich erweitern. Außerdem will der Konzern seine Plattform für Präzisionsmedizin ausbauen und Pipeline-Aktivitäten beschleunigen.

Die Bank of America ("BofA") Securities und Morgan Stanley agieren gemeinsam als führende Bookrunner für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC Capital Markets agieren darüber hinaus als gemeinsame Bookrunner für das Angebot.

