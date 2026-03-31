Börsengang voraus? 31.03.2026 11:45:00

IPO-Fantasie bei Electrovac-Aktie: Unternehmen plant Schritt an die Börse

IPO-Fantasie bei Electrovac-Aktie: Unternehmen plant Schritt an die Börse

Der Mittelständler Electrovac strebt an die Börse.

Bei dem geplanten Börsengang werde ein Nettoerlös aus neu ausgegebenen Aktien in Höhe von rund 30 Millionen Euro angestrebt, teilte das Unternehmen am Dienstag im niederbayerischen Salzweg mit. Der geplante Börsengang werde sowohl neue als auch bestehende Aktien umfassen. Electrovac will sie in Deutschland öffentlich sowie international bei Privatinvestoren platzieren. Drei langjährige Hauptinvestoren sollen auch nach dem Sprung aufs Parkett die Mehrheit halten. Die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt soll voraussichtlich im zweiten Quartal erfolgen.

Mit dem durch den Börsengang zufließenden Geld wollen die Bayern unter anderem den bestehenden Standort in Thailand aus- und eine lokale Produktion in China aufbauen. Im Fokus steht dabei die steigende Nachfrage aus den Bereichen Sicherheit und Verteidigung.

Electrovac bezeichnet sich selbst als Marktführer für hermetische Gehäuse. Diese dichten und schützen Eletronik ab und werden etwa in Airbags verbaut, aber auch in Satellitensystemen für die zivile und militärische Luftfahrt. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und beschäftigt 550 Angestellte.

In dem bis Ende März vergangenen Jahres gelaufenen Geschäftsjahr erzielte Electrovac über 98 Millionen Euro Umsatz und eine operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) von knapp 9,3 Prozent. Sie soll sich mittelfristig auf über 12 Prozent verbessern auf Basis eines Nettoumsatzes von über 150 Millionen Euro. Nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete Electrovac ein Umsatzwachstum von einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und eine operative Marge von 12,2 Prozent.

/lew/mne/nas

SALZWEG (dpa-AFX)

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